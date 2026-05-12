Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη άνοδο, ενώ τα διεθνή χρηματιστήρια κατέγραψαν πτώση την Τρίτη (12/5). Οι αγορές αντέδρασαν στην εμπλοκή των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην καθυστέρηση της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να αποδεχθεί το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο της Τεχεράνης, διαφορετικά οι συνομιλίες κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Η δήλωση αυτή ακολούθησε την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η εκεχειρία βρίσκεται «στο χείλος της αποτυχίας».

Ενέργεια και ομόλογα: Διπλό σοκ για τις αγορές

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου πυροδότησε νέο κύμα ανησυχίας για τον πληθωρισμό, ωθώντας υψηλότερα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Η Κάθλιν Μπρουκς της XTB σημείωσε ότι «οι αγορές τιμολογούν ξανά τον κίνδυνο πληθωρισμού», ενώ η Βρετανία δέχεται «διπλό πλήγμα» από την ενεργειακή αναταραχή και την πολιτική αβεβαιότητα, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παλεύει να διατηρηθεί στην εξουσία.

Απόδοση 30ετούς Βρετανίας: 5,814% – υψηλό από το 1998

Απόδοση 10ετούς: 5,135% – υψηλότερη από την κρίση του 2008

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός «ξαναζεσταίνεται»

Τα στοιχεία CPI του Απριλίου έδειξαν ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές τροφοδοτούν νέο κύμα ανατιμήσεων:

CPI: +3,8% σε ετήσια βάση (από 3,3% τον Μάρτιο)

Core CPI: 2,8%, πάνω από τις προβλέψεις

Στη Wall Street οι αμερικανικοί δείκτες υποχώρησαν στην έναρξη της συνεδρίασης. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 3,4% στα 107,72 δολάρια, καθώς η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν φαίνεται πιο εύθραυστη. Ο πόλεμος ουσιαστικά έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για τα πετρελαιοφόρα, κρατώντας τα κολλημένα στον Περσικό Κόλπο αντί να παραδίδουν αργό πετρέλαιο σε πελάτες παγκοσμίως.

Πετρέλαιο: Νέο άλμα άνω του 3%

Brent: +3,3% στα 107,62 δολ./βαρέλι

WTI: +3,3% στα 101,31 δολ./βαρέλι

Η επακόλουθη άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου, με το Brent να αυξάνεται από περίπου 70 δολάρια ανά βαρέλι πριν από τον πόλεμο, προκάλεσε επιδείνωση του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε το πρωί της Τρίτης.

Οι αυξήσεις των τιμών επιταχύνθηκαν περισσότερο τον Απρίλιο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι, ακόμη και μετά την εξαίρεση του κόστους της βενζίνης και των τροφίμων.Η αγορά προεξοφλεί ότι η καθυστέρηση στο Ορμούζ θα παρατείνει την ενεργειακή στενότητα, με την Κίνα, μεγάλο αγοραστή ιρανικού αργού, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ενόψει της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο.

Ασία: Βουτιά στην Κορέα λόγω φόρου στην τεχνητή νοημοσύνη

Η πρόταση για κοινωνικό φόρο στα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησε τον τεχνοβαρή Kospi σε πτώση 5%, παρά το πρόσφατο ράλι που τροφοδοτήθηκε από τα κέρδη των Samsung και SK hynix.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ, στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα από το 2017. Στο Πεκίνο θα βρεθούν και κορυφαίοι CEO, όπως ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ, στηρίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης του εμπορίου.

