Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί ακόμη μία εντυπωσιακή χρονιά στο εξωτερικό, όντας έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές της σεζόν. Οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Μπενφίκα έχουν τραβήξει τα βλέμματα, με τα σενάρια στην Πορτογαλία γύρω από το μέλλον του ολοένα και πληθαίνουν.

Ο διεθνής επιθετικός μετρά φέτος 29 γκολ και έξι ασίστ σε 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ.

Παρά τις εξαιρετικές του επιδόσεις, πορτογαλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η παραμονή του στους «Αετούς» δεν θεωρείται δεδομένη. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η Μπενφίκα εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει ενδεχόμενη παραχώρησή του με ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ, παρότι ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 και διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως σημειώνει η «Record», η αναμέτρηση της Δευτέρας (11/5, 22:15) απέναντι στην Μπράγκα ενδέχεται να είναι η τελευταία του Παυλίδη μπροστά στο κοινό της Μπενφίκα, καθώς αρκετοί παίκτες βρίσκονται υπό αποχώρηση ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Έλληνας φορ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης, χωρίς να αποκλείει το επόμενο βήμα στην καριέρα του μακριά από τη Λισαβόνα.