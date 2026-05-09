Ο Άλφα Ντιάλο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό «γρανάζι» για τη Μονακό, έχοντας καθοριστική παρουσία στην ανοδική πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια στη EuroLeague. Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε ακόμη μία γεμάτη σεζόν, με τις εμφανίσεις του να τραβούν το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων ενόψει του καλοκαιριού.

Όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα, η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του εδώ και αρκετό διάστημα και έχει ήδη προχωρήσει σε ουσιαστικές συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη. Οι Καταλανοί επιδιώκουν ενίσχυση στη θέση του σμολ φόργουορντ και θεωρούν πως ο Ντιάλο διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητούν, συνδυάζοντας αθλητικότητα, ποιότητα και πολύτιμη εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο.

Παρότι μέχρι πρότινος όλα έδειχναν ότι η μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα βρισκόταν πολύ κοντά στην ολοκλήρωση, νέο δημοσίευμα από τη Σερβία και τη Meridian Sport φέρνει νέα δεδομένα στην υπόθεση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δυναμικά στο «κόλπο» για την απόκτησή του έχει μπει και η Ντουμπάι, η οποία σκοπεύει να προχωρήσει σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο 28χρονος φόργουορντ θεωρείται ιδανική λύση για τη θέση «3», χάρη στη συνέπειά του και την ικανότητά του να προσφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Την τρέχουσα σεζόν μέτρησε κατά μέσο όρο 11,9 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στη Μονακό.