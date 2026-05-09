Γκόρντον Χέρμπερτ: Η στιγμή με τους παίκτες της Μπάγερν που δεν θα ξεχάσει ποτέ
Ο Γκόρντον Χέρμπερτ αποκάλυψε μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή από το τέλος της παρουσίας του στην Μπάγερν Μονάχου, μιλώντας για τη στήριξη που δέχθηκε από παίκτες της ομάδας σε μία από τις πιο δύσκολες βραδιές της καριέρας του. Ο έμπειρος προπονητής αναφέρθηκε επίσης στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, εξηγώντας πώς βίωσε εκείνη […]
Γιασικεβίτσιους μετά την πρόκριση της Φενέρ: «Τώρα για μερικές εβδομάδες δεν θα πάθουμε… καρδιακό»
Η Φενέρμπαχτσε εξασφάλισε την παρουσία της στο Final Four της Αθήνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 94-90 στην παράταση και πλέον θα διεκδικήσει ξανά το ευρωπαϊκό στέμμα που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι. Μετά τη μεγάλη πρόκριση, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, πανηγυρίζοντας έξαλλα μαζί με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Αφού […]
Η ανάρτηση του Δημήτρη Κοντού για Κέντρικ Ναν: «Δεν έχει κερδίσει φάουλ στα τελευταία 102 αγωνιστικά λεπτά»
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague και πλέον η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Μία ημέρα μετά το Game 4 στο ΟΑΚΑ, ο General Manager των «πρασίνων», Δημήτρης Κοντός, εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτητική αντιμετώπιση του Κέντρικ Ναν. «Ο Κέντρικ Ναν δεν […]
Η τρομερή απάντηση του Γουεμπανιαμά για τη κατάκτηση του Champions League: «Τουλάχιστον η Παρί θα το κάνει ενδιαφέρον» (vid)
Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα playoffs του ΝΒΑ, οδηγώντας τους Σπερς στο προβάδισμα της σειράς απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς μετά τη σπουδαία εμφάνισή του με 39 πόντους και πέντε μπλοκ. Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γάλλος σταρ άφησε για λίγο το μπάσκετ στην άκρη και μίλησε για ποδόσφαιρο, παίρνοντας θέση για […]
Euroleague: Ο Μοντέρο MVP της τέταρτης αγωνιστικής των playoffs
Η Βαλένθια κατάφερε να ισοφαρίσει τη σειρά των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, επικρατώντας με 89-86 στο Game 4 και στέλνοντας την πρόκριση σε πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο παίκτης της Βαλένθια […]