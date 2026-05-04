Θετικά είναι τα νεότερα σχετικά με την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι, ο οποίος τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης της Τσέλσι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο νεαρός εξτρέμ υπέστη σοβαρή σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι με τον Ζακ Άμποτ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια να αποχωρήσει με φορείο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στο γήπεδο, καθώς επρόκειτο για το πρώτο ξεκίνημα του νεαρού στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, σε μια αναμέτρηση που στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Τσέλσι

«Ο Τζέσι Ντέρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο μετά την αλλαγή που έκανε στο πρώτο ημίχρονο στον σημερινό αγώνα της Premier League εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Τζέσι έχει τις αισθήσεις του, μιλάει και υποβάλλεται σε προληπτικούς ελέγχους. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και ευχαριστούμε το ιατρικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκρισή του».