Όσο υπάρχει ο Λεμπρόν Τζέιμς σε αυτό το επίπεδο, οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν έχουν λόγο να κοιτούν πίσω. Με μια εμφάνιση που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και ιστορικό βάρος, ο «Βασιλιάς» οδήγησε την ομάδα του στο 4-2 επί των Χιούστον Ρόκετς και στην πρόκριση στα ημιτελικά της Δύσης του NBA.

Η νίκη με 98-78 στο Game 6 δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Ο ΛεΜπρόν έκανε ξανά τα… δικά του, γεμίζοντας τη στατιστική και γράφοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στην ήδη μυθική του καριέρα.

RJ BARRETT INSANE GAME-WINNER TO FORCE GAME 7 OMG 😱🚨 WHAT. A. SHOT. 🤯 pic.twitter.com/jKpkqPW6y3 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 2, 2026

Πλέον, βρίσκεται μόνος στην κορυφή των παικτών με τις περισσότερες εκτός έδρας νίκες που «κλειδώνουν» σειρές playoffs, επιβεβαιώνοντας ότι η επιρροή του δεν έχει ημερομηνία λήξης.

LeBron James expands his lead as the player with the most playoff series won in NBA history. Two more than Derek Fisher, five more than Kareem Abdul-Jabbar, the second-highest ranked All-Star. pic.twitter.com/4hJDwNoWaZ — HoopsHype (@hoopshype) May 2, 2026

Οι Λέικερς, ωστόσο, δεν ήταν μόνο ο ηγέτης τους. Έπαιξαν άμυνα που «στραγγάλισε» τους Ρόκετς, κράτησαν χαμηλά την επιθετική τους παραγωγή και με ένα ξέσπασμα πριν την ανάπαυλα «καθάρισαν» ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση.

Πολύτιμες βοήθειες έδωσαν ο Rui Hachimura και ο Austin Reaves, την ώρα που οι Τεξανοί δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό.

Στην Ανατολή, το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό. Εκεί, τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Οι Τορόντο Ράπτορς αρνήθηκαν να «σβήσουν», λυγίζοντας τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 112-110 στην παράταση και στέλνοντας τη σειρά σε Game 7.

Ο RJ Barrett έγινε ο ήρωας της βραδιάς με ένα σουτ στο φινάλε, επισκιάζοντας την εξαιρετική παρουσία των Έβαν Μόμπλει και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν ό,τι συνέβη στο άλλο ζευγάρι. Οι Ντιτρόιτ Πίστονς γύρισαν από το -24 απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, επικράτησαν με 93-79 και έφεραν τη σειρά στα ίσα.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ηγήθηκε μιας απίθανης ανατροπής, εκμεταλλευόμενος την επιθετική «κατάρρευση» των αντιπάλων του στο πιο κρίσιμο σημείο.