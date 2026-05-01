Θερμή υποδοχή επιφύλαξε η Κένυα στον Σεμπάστιαν Σάουε, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον Μαραθώνιο του Λονδίνου στις 26 Απριλίου, όπου σημείωσε χρόνο 1:59:30 και έγραψε ιστορία στον χώρο των μεγάλων αποστάσεων.

Ο 31χρονος δρομέας έγινε δεκτός ως «ήρωας» από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γουίλιαμ Ρούτο, με τον ίδιο να τον υποδέχεται στο Προεδρικό Μέγαρο με τιμές.

Οι αρχές της χώρας χαρακτήρισαν το επίτευγμά του «νίκη για την Κένυα», υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τον εθνικό αθλητισμό και τη μακρά παράδοση της χώρας στις μεγάλες αποστάσεις.

Η επίδοση του Σάουε εντάσσεται σε μια σειρά κορυφαίων εμφανίσεων Κενυατών δρομέων, συνεχίζοντας την παράδοση της χώρας στον παγκόσμιο στίβο.