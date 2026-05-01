Η ΑΕΚ παραμένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου, πραγματοποιώντας ανατροπή στην έδρα του Ολυμπιακού και επικρατώντας με 33-32 στον πρώτο τελικό της Handball Premier.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και εκμεταλλεύτηκαν το νευρικό ξεκίνημα της Ένωσης, παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα και επιβάλλοντας τον ρυθμό τους.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, όμως ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 17-13, δείχνοντας να έχει το πάνω χέρι.

Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, το σκηνικό άλλαξε πλήρως. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ένταση σε άμυνα και επίθεση, μείωσαν σταδιακά τη διαφορά και με αντεπίθεση διαρκείας έφεραν το παιχνίδι στα ίσα.

Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ανατροπή, πήρε προβάδισμα και κράτησε τη νίκη μέχρι το φινάλε, πανηγυρίζοντας ένα τεράστιο break που της δίνει προβάδισμα στη σειρά των τελικών.

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 5-4, 7-7, 11-8, 14-11, 17-13, 20-15, 25-18, 26-22, 27-26, 30-29, 32-33.

Τα highlights του αγώνα