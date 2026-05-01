Αβέβαιο παραμένει το αγωνιστικό μέλλον της Λίντσεϊ Βον, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε μια πτώση που συγκλόνισε τον κόσμο του αλπικού σκι. Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια τραυματίστηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κατάβασης, όταν προσέκρουσε σε πύλη της διαδρομής. Η διάγνωση έκανε λόγο για σύνθετο κάταγμα σε […]