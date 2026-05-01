Οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη έδειξαν από νωρίς χαρακτήρα και συγκέντρωση, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους μέσα στο νερό και παίρνοντας σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα.

Με την αρχηγό Ελευθερία Πλευρίτου και τη Στεφανία Σάντα, η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα τριών τερμάτων (7-4), έχοντας σταθερό προβάδισμα τόσο στην άμυνα όσο και στις επιθέσεις με παίκτρια παραπάνω.

Η Ιταλία προσπάθησε να αντιδράσει στο τρίτο και κυρίως στο τέταρτο οκτάλεπτο, μειώνοντας ακόμη και στο ένα γκολ (11-12), εκμεταλλευόμενη κάποια ελληνικά λάθη και ανεβάζοντας την πίεση στο παιχνίδι της.

Ωστόσο, η ελληνική ομάδα δεν έχασε την ψυχραιμία της. Με καθοριστικά γκολ της Σάντα και της Κουρέτα στα κρίσιμα σημεία, αλλά και εξαιρετικές επεμβάσεις από τη Σταματοπούλου, η Ελλάδα «καθάρισε» το ματς στο φινάλε, φτάνοντας στο τελικό 15-11.

Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η Ολλανδία, σε ένα σαφώς πιο απαιτητικό τεστ, πριν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση απέναντι στην Αυστραλία.