Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το Game 2 της σειράς με τη Μονακό, με στόχο να φτάσει στο 2-0 και να βρεθεί μια νίκη μακριά από την πρόκριση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει ξανά διαθέσιμο ένα πλούσιο ρόστερ και αντιμετωπίζει το ματς της 30ής Απριλίου (21:00, Novasports 4) με αρκετές επιλογές.
Στη διάθεσή του επιστρέφει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ωστόσο εκτός δράσης μένει ο Τάισον Γουόρντ λόγω ενοχλήσεων στη μέση, με τον Φρανκ Νιλικίνα να τον αντικαθιστά στη δωδεκάδα. Παράλληλα, εκτός αποστολής βρίσκονται επίσης οι Μόντε Μόρις, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Μουσταφά Φαλ.
Η 12δα του Ολυμπιακού
PG: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Νιλικίνα
SG: Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ
SF: Παπανικολάου, Φουρνιέ
PF: Βεζένκοβ, Πίτερς
C: Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς
