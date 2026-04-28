Παίζοντας το τελευταίο του χαρτί στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού και να παραμείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εμπιστεύεται την περσινή συνταγή οι ερυθρόλευκοι θύμισαν σε όλους τι μπορούν να κάνουν και έδειξαν χαρακτήρα έχοντας να διαχειριστούν μια οριακή κατάσταση.

Αυτό ακριβώς το πνεύμα του νικητή και της μαχητικότητας θέλει να διατηρήσει ο Βάσκος τεχνικός και στον επόμενο… τελικό που έχει μπροστά της η ομάδα του. Αυτόν απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα όπου και πάλι υπάρχει υποχρέωση νίκης για τους Πειραιώτες, οι οποίοι γνωρίζουν πως με νίκη θα μειώσουν στους δύο την απόσταση από την κορυφή και θα προσθέσουν επιπλέον πίεση στην ΑΕΚ που θα δοκιμαστεί λίγη ώρα αργότερα στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να παραταχθεί ακριβώς η ίδια η ενδεκάδα με το παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς ο Μεντιλίμπαρ έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από όσους χρησιμοποίησε.

Τον Τζολάκη δηλαδή κάτω από τα δοκάρια, τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα στην άμυνα, τους Έσε και Ντάνι Γκαρθία στη μεσαία γραμμή και τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς. Φυσικά μεσολαβούν ακόμα αρκετές προπονήσεις μέχρι να αναχωρήσουν οι ερυθρόλευκοι για την Θεσσαλονίκη και δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθούν οι σκέψεις του Βάσκου τεχνικού.

Παράλληλα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού δεν θέλουν να σκέφτονται την κατάσταση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Κυπέλλου και επικεντρώνονται αποκλειστικά στην δική τους ομάδα και στο πως θα καταφέρουν να επιβληθούν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Αναγνωρίζουν δε, πως μόνο εύκολη δεν είναι η αποστολή αφού ο «δικέφαλος του βορρά» είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει ηττηθεί φέτος στο γήπεδο της, ενώ τις τρεις φορές που έχουν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες την φετινή σεζόν ο ΠΑΟΚ μετράει δύο νίκες και μια ισοπαλία στο Φάληρο.