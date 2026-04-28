Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε χωρίς προβλήματα την πορεία του στο Madrid Open, παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των «16» μετά τη νίκη του με 2-0 σετ απέναντι στον Ντάνιελ Μερίδα.

Επόμενος αντίπαλος για τον Έλληνα πρωταθλητή θα είναι ο Κάσπερ Ρουντ, ο οποίος καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στη διοργάνωση. Οι δυο τους θα τεθούν αντιμέτωποι για έκτη φορά, με τον Νορβηγό να προηγείται 3-2 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Αμφότεροι βρίσκονται σε καλή κατάσταση στη Μαδρίτη, γεγονός που προμηνύει μία δυνατή και αμφίρροπη αναμέτρηση με φόντο την πρόκριση στους «8».

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (28/04) στις 16:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα