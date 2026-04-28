Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε χωρίς προβλήματα την πορεία του στο Madrid Open, παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των «16» μετά τη νίκη του με 2-0 σετ απέναντι στον Ντάνιελ Μερίδα.

Επόμενος αντίπαλος για τον Έλληνα πρωταθλητή θα είναι ο Κάσπερ Ρουντ, ο οποίος καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στη διοργάνωση. Οι δυο τους θα τεθούν αντιμέτωποι για έκτη φορά, με τον Νορβηγό να προηγείται 3-2 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Me and my opponent in Madrid tomorrow – standing across the net some 17 years ago! What a ride @CasperRuud98 ✌️ pic.twitter.com/eiaNiLzf05 — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) April 27, 2026

Αμφότεροι βρίσκονται σε καλή κατάσταση στη Μαδρίτη, γεγονός που προμηνύει μία δυνατή και αμφίρροπη αναμέτρηση με φόντο την πρόκριση στους «8».

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (28/04) στις 16:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.