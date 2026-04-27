Δημοφιλή
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
ΚΑΕ Αμαρουσίου: «Προχωράμε, δεν συμβιβαζόμαστε, θα πάμε μέχρι το τέλος»
Η ΚΑΕ Αμαρουσίου εξέωσε ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του Βαγγέλη Λιόλιου να προβεί σε μηνύσεις, μετά από τις καταγγελίες που έκανε σε βάρος του.
Φαρίντ: «Κόντρα στη Βαλένθια πρέπει να παίξουμε όπως η Ρεάλ»
Μετά την επικράτησή του απέναντι στη Μονακό, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την 7η θέση της κανονικής περιόδου και πλέον στρέφει την προσοχή του στη σειρά των playoffs κόντρα στη Βαλένθια, η οποία τερμάτισε δεύτερη και έχει το πλεονέκτημα έδρας. Ενόψει της πρώτης αναμέτρησης (28/4, 21:45), ο Κένεθ Φαρίντ στάθηκε στη σημασία της σωστής προσέγγισης απέναντι στους […]
Αταμάν: «Μεγάλη απώλεια ο Σλούκας όμως δεν θα ψάξουμε δικαιολογίες»
Ο Εργκίν Αταμάν τοποθετήθηκε ενόψει της έναρξης των Play-Offs της EuroLeague και της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του. Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στην απουσία του Κώστα Σλούκα, ο οποίος θα χάσει ολόκληρη τη σειρά, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν πρόκειται να αναζητήσει άλλοθι, υπογραμμίζοντας […]
Παναθηναϊκός: Νοκ-άουτ ο Σλούκας για την σειρά με την Βαλένθια
Κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens ο Κώστας Σλούκας υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος. Ο αρχηγός των πράσινων θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.
Τελικός Κυπέλλου Μπάσκετ με Αμαξίδιο: Ο Ηρόδικος νίκησε στη Σαντορίνη τη Δωδεκάνησο
Για τρίτη συνεχή χρονιά διεξήχθη στη Σαντορίνη ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με Αμαξίδιο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από τον δήμο Θήρας και το τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού του δήμου σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και την Εθελοντική Ομάδα Σαντορίνης. Η αναμέτρηση του 26ου Τελικού Κυπέλλου διεξήχθη σε […]