Ο γκαρντ της Παρί, Ναντίρ Χίφι, προχώρησε σε προβλέψεις για τις ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four της EuroLeague, παρουσιάζοντας ένα σενάριο χωρίς ελληνική εκπροσώπηση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρουν να προκριθούν, εκτιμώντας αποκλεισμούς από τη Μονακό και τη Βαλένθια αντίστοιχα.

Παράλληλα, στις υπόλοιπες προβλέψεις του «βλέπει» πρόκριση της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης, θεωρώντας ότι θα φτάσουν ως το Final Four μέσα από τα playoffs της διοργάνωσης.

Ο Χίφι προβλέπει ότι η Φενέρ θα επικρατήσει στη σειρά των playoffs με τη Ζαλγκίρις με σκορ 3-1, ενώ για τους Μαδριλένους τόνισε ότι θα περάσουν με… σκούπα επί της Χάποελ με σκορ 3-0.