Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε ο S&P 500 τη Δευτέρα στη Wall Street, αλλά τα κέρδη ήταν οριακά, καθώς η στασιμότητα στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν και η νέα κλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς έκλεισε με άνοδο 0,12% αφού έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισε στις 7.173 μονάδες. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,20% και επίσης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό εντός της ημέρας, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε 63 μονάδες, ή 0,13%.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το Σάββατο τα σχέδια αποστολής του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρετ Κούσνερ στο Πακιστάν για συνομιλίες εκεχειρίας σχετικά με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τηλεφωνικά.

«Πάρα πολύς χρόνος χάνεται στα ταξίδια, πάρα πολλή δουλειά!» έγραψε ο πρόεδρος σε μια ανάρτηση στο Truth Social. «Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων. Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!»

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmaeil Baqaei, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Ανοδικά το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν παρέμεναν σε αδιέξοδο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI αυξήθηκαν κατά 2% και ξεπέρασαν τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη αναφοράς Brent σημείωσαν άνοδο 2% και ξεπέρασαν τα 108 δολάρια το βαρέλι.

Βεβαίως, μια έκθεση της Axios ανέφερε ότι το Ιράν έχει υποβάλει μια νέα πρόταση στις ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, προτείνοντας παράλληλα την αναβολή των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Αν και αυτό αποτελεί ένα μικρό αρνητικό στοιχείο, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η σύγκρουση παραμένει σε πορεία αποκλιμάκωσης», ανέφερε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge σε σημείωμά του.

Αν και οι επενδυτές έχουν αρχίσει να ξεπερνούν τον πόλεμο, με την αγορά να φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την περασμένη εβδομάδα, ο πόλεμος παραμένει σε μεγάλο βαθμό «εν ενεργεία», σύμφωνα με τον Gabriel Shahin της Falcon Wealth. Αυτό συμβαίνει ακόμη και καθώς η περίοδος των αποτελεσμάτων εξελίσσεται περαιτέρω μετά από ένα αισιόδοξο ξεκίνημα.

«Οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να είναι πολύ σημαντικές, καθώς… αποτελούν βασικό παράγοντα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής, επισημαίνοντας ότι θα επικρατήσει σταθερότητα μόνο «όταν η κατάσταση στα Στενά θα είναι περισσότερο υπό έλεγχο». Συνέχισε λέγοντας: «Γι’ αυτό εξακολουθώ να πιστεύω ότι το Ιράν είναι η πρώτη προτεραιότητα».

Ωστόσο, είναι πιθανό «να έχουμε κάποια ηρεμία μόνο για τις επόμενες επτά ημέρες», ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν τα τριμηνιαία αποτελέσματα της εβδομάδας. Αυτή η εβδομάδα είναι η πιο πολυάσχολη της περιόδου δημοσίευσης αποτελεσμάτων, και πέντε εταιρείες από τις «Magnificent Seven» συγκεκριμένα έχουν προγραμματίσει να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους.