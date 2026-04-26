Έντονη ήταν η αντίδραση των οπαδών της Γκρασχόπερς προς την αμερικανική LAFC, η οποία κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ελβετικής ομάδας.
Η απογοήτευση κορυφώθηκε στο παιχνίδι με τη Λουκέρνη, όπου οι οργανωμένοι φίλαθλοι άφησαν άδειο το πέταλό τους και ανάρτησαν πανό με ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα κατά της ιδιοκτησίας.
Η Γκρασχόπερς, αν και ιστορικός σύλλογος με 27 πρωταθλήματα, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε αγωνιστική κρίση, δίνοντας μάχη για την παραμονή της για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.
Οι υποσχέσεις για επενδύσεις και ανασύνταξη της ομάδας από την πλευρά της LAFC δεν έχουν υλοποιηθεί, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φιλάθλων και βαθύ ρήγμα στη σχέση τους με τη διοίκηση.
“F*CK OFF LAFC” 😳
The record Swiss champions Grasshoppers, staring down the barrel of relegation once more and freshly eliminated from the cup by second-tier opposition, make their feelings about their Los Angeles owners perfectly clear.
More ⬇️
📹 @blueSport_de pic.twitter.com/5pY4iqAaRX
— Craig King – 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀EN (@FootballSwissEN) April 26, 2026
- Κοινωνικός Τουρισμός: Ανατροπή και νέα παράταση εντός της ημέρας – Έρχονται ανακοινώσεις από ΔΥΠΑ
- Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Αττική Οδό: Τροχαίο με καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών προς Ελευσίνα
- Συγκλονίζει η Ιωάννα Παλιοσπύρου με φωτογραφίες από την αποκατάστασή της – «Αυτό που δεν φαίνεται… είναι η απόφαση να συνεχίζω»