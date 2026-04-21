Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Πορτογάλου τεχνικού συνδέεται με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, αυτή τη φορά οι πληροφορίες πληθαίνουν και συγκλίνουν στο ότι το «φλερτ» των δύο πλευρών βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό φαίνεται πως αποτέλεσε την καθοριστική εξέλιξη για τον Ράφα Μπενίτεθ, οδηγώντας στην απόφαση να μην συνεχίσει στον πάγκο τη νέα σεζόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Πέδρο Μαρτίνς επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Ο τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδας με τον Ολυμπιακό προβάλλει αυτή τη στιγμή ως το απόλυτο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «πράσινων».

Η άριστη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, σε συνδυασμό με την εμπειρία πρωταθλητισμού που απέκτησε στη χώρα, αποτελούν τα βασικά «όπλα» του για μια πιθανή επιστροφή.