Η Λέτσε απέσπασε ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Φιορεντίνα στο «Βία ντελ Μάρε», σε ένα αποτέλεσμα που ενισχύει τις ελπίδες της για παραμονή στη Serie A.

Η αναμέτρηση είχε έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους γηπεδούχους, που παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ η Φιορεντίνα προερχόταν από ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο πρώτο ημίωρο με σουτ του Χάρισον, ωστόσο δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη.

Η Λέτσε αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό που τη φέρνει ισόβαθμη με την Κρεμονέζε στη μάχη των χαμηλών θέσεων, διατηρώντας ζωντανό το σενάριο της σωτηρίας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Λέτσε: Φαλκόνε, Βέιγκα, Σίμπερτ, Γκάμπριελ, Γκάλο, Ραμαντάνι, Ενγκόμ, Πιερότι, Κουλιμπαλί, Εντρί, Τσεντίρα

Φιορεντίνα: Ντε Χέα, Ντοντό, Πόνγκρατσιτσ, Ρανιέρι, Γκόσενς, Εντούρ, Φατζιόλι, Χάρισον, Γκούντμουνσον, Πίκολι

Σκόρερ: 30′ Χάρισον, 71′ Γκάμπριελ

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής

Σασουόλο – Κόμο 2-1

Ίντερ – Κάλιαρι 3-0

Ουντινέζε – Πάρμα 0-1

Νάπολι – Λάτσιο 0-2

Ρόμα – Αταλάντα 1-1

Κρεμονέζε – Τορίνο 0-0

Βερόνα – Μίλαν 0-1

 Πίζα – Τζένοα 1-2

Γιουβέντους – Μπολόνια 2-0

Λέτσε – Φιορεντίνα 1-1

Η βαθμολογία

