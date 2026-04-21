Η Ολίβια Ροντρίγκο θα είναι η επόμενη καλλιτέχνιδα που θα «κοσμήσει» τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο Clasico απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, κάτοχος τριών βραβείων Grammy, επιλέχθηκε από το Spotify για να εμφανιστεί το λογότυπό της στην εμβληματική φανέλα της ομάδας.

Οι προετοιμασίες για την καμπάνια με την Ολίβια έχουν ήδη ξεκινήσει στη Βαρκελώνη, με αρκετές φωτογραφίσεις να έχουν πραγματοποιηθεί, τόσο με την ίδια τη Ροντρίγκο να φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, όσο και με τη συμμετοχή παικτών της ομάδας. Μάλιστα, αναμένεται να παρακολουθήσει τον αγώνα από κοντά στο «Spotify Camp Nou», όπως έχουν κάνει και άλλοι διάσημοι καλλιτέχνες στο παρελθόν.

Η τραγουδίστρια είχε ξαναεπισκεφτεί τη Βαρκελώνη τον Ιούνιο του 2024, όταν έδωσε μια τεράστια συναυλία στο «Palau Sant Jordi» στο πλαίσιο της περιοδείας της «Guts World Tour». Εκεί προώθησε το δεύτερο άλμπουμ της, το οποίο περιλάμβανε μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Drivers License».

Θυμίζουμε ότι το Spotify είχε συνεργαστεί και με άλλους καλλιτέχνες για ανάλογες ενέργειες στο παρελθόν. Στο πρώτο Clasico της φετινής La Liga, η φανέλα της Μπαρτσελόνα «κοσμήθηκε» με το λογότυπο του Ed Sheeran. Άλλοι καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί στην φανέλα της Μπάρτσα περιλαμβάνουν τους Ντρέικ, Ροζαλία, The Rolling Stones, Κάρλο Τζι, Κόλντπλεϊ και Τράβις Σκοτ.