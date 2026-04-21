Μία συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε σε αγώνα μπάσκετ, που συμμετείχαν μικρά κορίτσια.

Μία παίκτρια είχε κερδίσει ένα ζευγάρι βολών. Εκτέλεσε την πρώτη, η οποία όμως ήταν αρκετά άστοχη. Τότε, ο διαιτητής αναλαμβάνει τον ρόλο του προπονητή και την βοηθάει, δείχνοντας τη σωστή τεχνική.

Εκείνη τελικά ευστοχεί στην δεύτερη βολή και η αντίδραση της είναι μοναδική, αφού δεν το πίστευε.

Μία πολύ όμορφη σκηνή, που έδειξε το ήθος και την αλληλεγγύη που διακατέχει τον διαιτητή.