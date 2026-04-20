Η Μονακό ετοιμάζεται για μια απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, στο πλαίσιο του Play-In της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens (21/4, 21:00), με στόχο την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Ο Στράζελ, μιλώντας ενόψει του αγώνα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προσπάθεια της ομάδας του, υπογραμμίζοντας ότι η Μονακό έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και πιστεύει στις δυνατότητές της, παρά τη δυσκολία της εκτός έδρας αποστολής και την ποιότητα του αντιπάλου.

Αναλυτικά η δήλωσή του

“Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Έχουμε αποκτήσει αυτοπεποίθηση, θα δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.

Όλοι οι τίτλοι παραμένουν στο τραπέζι. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τώρα”.

