Ο προπονητής των επιτυχιών Αλμπέρτο Τζουλιάνι, που πήρε ένα πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό Τσάλεντζ Καπ επιστρέφει στον Ολυμπιακό.

Ο Τζουλιάνι έχει συμβόλαιο με την Μόντενα ως το 2028, αλλά ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένΟς να τα βρει με την ιταλική ομάδα για να τον φέρει στην Ελλάδα. Τον Τζουλιάνι θέλει στον πάγκο της και η Φενέρμπαχτσε.

Είναι δεδομένη όμως η προτίμηση του Ιταλού προπονητή στον Ολυμπιακό, παρότι πριν από δύο χρόνια έσπασε το συμβόλαιο και πήγε στην Βουλγαρία.

Αναγνώρισε το λάθος του και θέλει να επιστρέψει, πρέπει όμως ο Ολυμπιακός να τα βρει με την Μόντενα, την οποία οδηγεί σε επιτυχίες στο ιταλικό πρωτάθλημα, με την πρόκριση στους ημιτελικούς.

Ο Τζουλιάνι ειναι ο προπονητής που έφερε τον Τράβιτσα, τον Ιντάλγκο, τον Στερν, κράτησε τον Πέριν , αναγέννησε τον Κουμεντάκη και ο Ολυμπιακός πήρε δυο συνεχόμενα πρωταθλήματα. Ο ερχομός και οι επιλογές του συμπατριώτη του Γκαρντίνι, έφερε την ομάδα σε πτωτική πορεία. Καιρός για ανασύνταξη.

Πηγή: to10.gr

