Ο προπονητής των επιτυχιών Αλμπέρτο Τζουλιάνι, που πήρε ένα πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό Τσάλεντζ Καπ επιστρέφει στον Ολυμπιακό.
Ο Τζουλιάνι έχει συμβόλαιο με την Μόντενα ως το 2028, αλλά ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένΟς να τα βρει με την ιταλική ομάδα για να τον φέρει στην Ελλάδα. Τον Τζουλιάνι θέλει στον πάγκο της και η Φενέρμπαχτσε.
Είναι δεδομένη όμως η προτίμηση του Ιταλού προπονητή στον Ολυμπιακό, παρότι πριν από δύο χρόνια έσπασε το συμβόλαιο και πήγε στην Βουλγαρία.
Ο Τζουλιάνι ειναι ο προπονητής που έφερε τον Τράβιτσα, τον Ιντάλγκο, τον Στερν, κράτησε τον Πέριν , αναγέννησε τον Κουμεντάκη και ο Ολυμπιακός πήρε δυο συνεχόμενα πρωταθλήματα. Ο ερχομός και οι επιλογές του συμπατριώτη του Γκαρντίνι, έφερε την ομάδα σε πτωτική πορεία. Καιρός για ανασύνταξη.
