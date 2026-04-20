Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είναι ο αθλητισμός εκτυλίχθηκε στο Φεστιβάλ Μαραθωνίου του Ντέλαγουερ, αφήνοντας τον πρωταγωνιστή με μια πικρή εμπειρία.

Ο Κάρσον Μέλο έδειχνε να οδεύει άνετα προς τη νίκη, καθώς πλησίαζε στον τερματισμό με ξεκάθαρο προβάδισμα. Θεωρώντας πως είχε ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση, σήκωσε τα χέρια και χαμήλωσε τον ρυθμό του για να πανηγυρίσει.

Την ίδια στιγμή όμως, ο Τζόσουα Τζάκσον πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα από πίσω, καλύπτοντας τη διαφορά στα τελευταία μέτρα. Εκμεταλλευόμενος την αδράνεια του αντιπάλου του, τον προσπέρασε κυριολεκτικά στο νήμα και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού.

Ο Τζάκσον κατέγραψε χρόνο 2:43:11, αφήνοντας τον Μέλο στη δεύτερη θέση με διαφορά μόλις δύο δευτερολέπτων.

Το περιστατικό έγινε αμέσως viral, με πολλούς να σχολιάζουν πως η προσπάθεια ολοκληρώνεται μόνο όταν περάσεις τη γραμμή του τερματισμού και όχι νωρίτερα.