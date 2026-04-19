Σε ευχάριστο κλίμα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη, με τον Κώστα Παπανικολάου να βρίσκεται σε εξαιρετική διάθεση μετά το τέλος του αγώνα.

Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων», ο οποίος έφτασε τις 800 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά, είχε διάθεση για χιούμορ κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του.

Απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο Βαγγέλης Ιωάννου, του είπε χαριτολογώντας: «Πάρε μια ανάσα ρε Βαγγέλη!», προκαλώντας γέλια.

Ο δημοσιογράφος απάντησε πως τον πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος, με τη σύντομη αυτή στιχομυθία να χαρίζει μια χαλαρή και όμορφη στιγμή μετά τη νίκη του Ολυμπιακού.