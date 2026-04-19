Σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται σε βασικά είδη στα σούπερ μάρκετ της Λέσβου.

Άδεια ράφια σε οπωρολαχανικά και κρέατα.

Το λιμάνι της Μυτιλήνης παραμένει αποκλεισμένο. Οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν για 6η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους. Κανένα φορτηγό δεν βγαίνει από τα πλοία που φθάνουν στο επιβατικό και το εμπορικό λιμάνι.

Tα σούπερ μάρκετ άρχισαν να έχουν ελλείψεις καθώς δεν διαθέτουν καθόλου κοτόπουλο, ενώ μειωμένα είναι και τα αποθέματα σε χοιρινό κρέας, όπως αναφέρει το Mega. Έντονη ανησυχία από καταναλωτές και επιχειρηματίες του κλάδου, καθώς η τροφοδοσία του νησιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προϊόντα που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς από την υπόλοιπη χώρα. Εφόσον συνεχιστεί ο περιορισμός, οι ελλείψεις ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλα βασικά είδη τις επόμενες ημέρες.

Από τις 15 Μαρτίου έως 17 Απριλίου 2026 έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 43 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές στη Λέσβο.

Ανυποχώρητοι οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου

Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου δηλώνουν ανυποχώρητοι, αφού δεν ικανοποιήθηκαν από τις προτάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη χθεσινή σύσκεψη.

Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν:

Τα τυροκομεία του νησιού θα παραλαμβάνουν το γάλα των κτηνοτρόφων και υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, θα ξεκινήσει η διακίνηση ώριμων τυριών στην αγορά, ενώ οι πρώτες ενισχύσεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων.

Τα επόμενα 24ωρα θα μεταβούν στο νησί 10 κτηνίατροι του γεωργικού οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» που θα αποτελέσουν την ομάδα διαχείρισης της κρίσης.