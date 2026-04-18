Εκτακτη οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού δίνει η κυβέρνηση, με την ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος αποζημιώσεων ύψους 8 εκατ. ευρώ για το διάστημα 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφεται από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Επίσης χθες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων και των φορέων από τη Λέσβο, με στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει προκύψει. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου «χαιρετίζει τον λαό του νησιού για την έμπρακτη στήριξή του προς τους κτηνοτρόφους μας, στον δύσκολο αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους».

Βροχή κατασχέσεωναπό την ΑΑΔΕ

Το ποσό των 6,9 δισ. ευρώ κατάφερε να εισπράξει το 2025 η ΑΑΔΕ από ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές. Το πρέσινγκ στους οφειλέτες ήταν ασφυκτικό. Συγκεκριμένα, το περασμένο έτος ελήφθησαν 528.999 αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλών, με πάνω από 9 στα 10 να αφορούν κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.). Ειδικότερα επιβλήθηκαν 500.316 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, 127 προγράμματα πλειστηριασμού, 12.633 παραγγελίες κατάσχεσης, 4.220 ποινικές διώξεις, 6.774 υποθήκες, 4.929 φάκελοι κατάσχεσης. Στο πλαίσιο της ολομέτωπης «επίθεσης» για να εισπραχθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσό από τη δεξαμενή των οφειλών, τηλεφωνήματα από την ΑΑΔΕ θα λάβουν το επόμενο διάστημα πάνω από 50.000 οφειλέτες που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στόχος της συγκεκριμένης κίνησης είναι η είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμα χρέη.

Οι επιπτώσεις στις αεροπορικές

Η κρίση καυσίμων στα τζετ μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αναγκάζει μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν πτήσεις και να καθηλώσουν αεροσκάφη. Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει ολόκληρο τον στόλο των 27 αεροσκαφών της θυγατρικής της CityLine. Η CityLine εξυπηρετεί κυρίως αεροπορικούς κόμβους στη Φρανκφούρτη και στο Μόναχο, συνδέοντάς τους με διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Η Lufthansa θα αποσύρει επίσης τέσσερα Airbus A340-600 και δύο Boeing 747-400. Η KLM ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι θα πραγματοποιήσει 80 λιγότερες πτήσεις μετ’ επιστροφής από και προς το αεροδρόμιο Schiphol τον Μάιο. Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία, μέρος του ομίλου Air France – KLM, δήλωσε ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν δρομολόγια με πολλαπλές πτήσεις καθημερινά, όπως αυτές σε Λονδίνο και Ντίσελντορφ. Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet ανακοίνωσε ότι το κόστος καυσίμων της αυξήθηκε κατά σχεδόν 29 εκατομμύρια ευρώ μόνο τον Μάρτιο.

Ανοδος των τιμών σιταριού

Οι τιμές του σιταριού κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών, καθώς ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες και η μείωση της προσφοράς λιπασμάτων λόγω του πολέμου στο Ιράν ενέτειναν τους φόβους για τις καλλιέργειες. Τα συμβόλαια σίτου στο Chicago Board of Trade ήταν σε τροχιά να σημειώσουν άνοδο σχεδόν 5% μέσα στην εβδομάδα, τη μεγαλύτερη τέτοια άνοδο από τον Φεβρουάριο.

Η ποικιλία σκληρού σίτου συνέχισε την άνοδό της και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιούνιο του 2024, όπως έδειχναν στοιχεία του Bloomberg. Οι συνθήκες ξηρασίας αναμενόταν να συνεχιστούν σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, ενώ αντίστοιχες ήταν οι συνθήκες και στην Αυστραλία. Ο ξηρός καιρός συνεχίστηκε επίσης σε τμήματα περιοχών της Μαύρης Θάλασσας και σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, επηρεάζοντας τις προοπτικές εφοδιασμού σιταριού σε μερικές από τις κορυφαίες ηπείρους παραγωγής παγκοσμίως, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Vaisala XWeather.