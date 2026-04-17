Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι επίκειται συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, εκφράζοντας αισιοδοξία πως οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα οδηγήσουν σύντομα σε αποτέλεσμα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, επισημαίνοντας πως είναι πιθανή η παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων που έχει συμφωνηθεί. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ίσως δεν χρειαστεί παράταση, καθώς η Τεχεράνη δείχνει πρόθυμη να επιτευχθεί συμφωνία.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Τόνισε ακόμη πως, αν υπάρξει συμφωνία και αυτή υπογραφεί στο Ισλαμαμπάντ, ενδέχεται να μεταβεί και ο ίδιος εκεί.

Αργότερα, σε ομιλία του από το Λας Βέγκας, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος «μάλλον θα τελειώσει αρκετά σύντομα», επιμένοντας στην αισιοδοξία του για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Πακιστανική μεσολάβηση και πρόοδος στις συνομιλίες

Σύμφωνα με πακιστανική πηγή που συμμετέχει στη μεσολάβηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καταγράφεται πρόοδος στις παρασκηνιακές διπλωματικές διεργασίες. Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι μια επικείμενη συνάντηση των δύο πλευρών θα μπορούσε να οδηγήσει στην υπογραφή συμφωνίας.

Όπως ανέφερε, αρχικά ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης, ενώ μέσα σε 60 ημέρες προβλέπεται να ακολουθήσει μια πλήρης και ολοκληρωμένη συμφωνία. «Η λεπτομερής συμφωνία έρχεται αργότερα. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν επί της αρχής και τα τεχνικά κομμάτια έρχονται στη συνέχεια», διευκρίνισε η πηγή.

Άλλη διπλωματική πηγή επεσήμανε ότι ο βασικός μεσολαβητής του Πακιστάν, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού, αρχιστράτηγος Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στην Τεχεράνη από την Τετάρτη, όπου έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες και έχει σημειώσει πρόοδο σε «ακανθώδη θέματα».