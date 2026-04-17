Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Slovak Spectator, εντοπίστηκε στις παρυφές της πρωτεύουσας της Σλοβακίας, στους λόφους των Μικρών Καρπαθίων, ο χώρος ενός αποθηκευτικού σταθμού πυρομαχικών που χρονολογείται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Με βάση τη σύνθεση των ευρημάτων, τη μορφολογία του εδάφους και την κατανομή τους, μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι επρόκειτο για αποθήκη πυρομαχικών που χρησιμοποιούσαν οι γερμανικές δυνάμεις για την άμυνα της Μπρατισλάβας στο τέλος του πολέμου», δήλωσε ο αρχαιολόγος Ματούς Σλάντοκ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Μνημείων της Τρνάβα.

Η αποθήκη, η οποία κατασκευάστηκε το 1944 με τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας, αποτελούσε τμήμα ενός εκτεταμένου αμυντικού συστήματος που ξεκινούσε από τη Σλοβενία και εκτεινόταν μέσω της βόρειας Σλοβακίας έως τα σύνορα με την Πολωνία.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται αντιανθρώπινες νάρκες τύπου Stockmine 43. Οι συγκεκριμένες νάρκες ήταν επενδεδυμένες με σκυρόδεμα αντί για μέταλλο, προκειμένου να εξοικονομηθούν πρώτες ύλες.

«Μετά το 1942, η Γερμανία αντιμετώπιζε ολοένα αυξανόμενες ελλείψεις σε πρώτες ύλες, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη πυρομαχικών με φθηνότερα και πιο διαθέσιμα υλικά», εξήγησε ο ερευνητής Τομάς Τκάτσικ του οργανισμού OZ Bunkre.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι γερμανικές δυνάμεις, κατά την υποχώρησή τους, κατέστρεψαν την αποθήκη ώστε να μην πέσει στα χέρια των σοβιετικών στρατευμάτων.