Ρωμαϊκό υδραγωγείο εντοπίστηκε στη συνοικία Ρουσόβτσε του νότιου Μπρατισλάβα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Slovak Spectator. Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στο κάστρο Ρουσόβτσε, αποκαλύπτοντας ένα δεύτερο αρχαίο υδραγωγείο που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο.

Στην περιοχή λειτουργούσε ρωμαϊκό στρατόπεδο που φιλοξενούσε περίπου 1.000 στρατιώτες από τον 2ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. Όπως ανέφερε ο Έρικ Χρντσιάρικ από το Πανεπιστήμιο της Τρνάβα, «μπορούμε πλέον να μιλάμε για υψηλότερο βιοτικό επίπεδο των Ρωμαίων που ζούσαν στο στρατόπεδο τον 2ο αιώνα».

Μέχρι πρόσφατα, οι αρχαιολόγοι θεωρούσαν ότι οι στρατιώτες ζούσαν σε πολύ πιο απλές συνθήκες. «Το δεύτερο υδραγωγείο αποδεικνύει ότι υπήρχαν μόνιμα κτίρια από πέτρα και τούβλα γύρω από το στρατόπεδο», εξήγησε ο ίδιος.

Το νέο εύρημα μετέφερε νερό από τον ποταμό Δούναβη προς το σημείο του στρατοπέδου, με κλίση που εξασφάλιζε τη φυσική ροή του. Δείγματα νερού έχουν σταλεί για ανάλυση, ενώ εκτιμάται ότι κάτω από το κάστρο Ρουσόβτσε —το οποίο ανεγέρθηκε τον 20ό αιώνα στη θέση μιας έπαυλης του 16ου αιώνα και παλαιότερων μεσαιωνικών κτισμάτων— ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη περισσότερα ρωμαϊκά κατάλοιπα.