Ο Γκάρι Λίνεκερ ανέφερε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον έκανε unfollow στο Instagram, μετά από τοποθέτησή του σχετικά με το αιώνιο δίλημμα «Μέσι ή Ρονάλντο».

Ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής είχε εκφράσει την προτίμησή του στον Λιονέλ Μέσι, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενόχλησε τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Μιλώντας στο podcast «The Rest Is Football», ο Γκάρι Λίνεκερ σημείωσε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν φαίνεται να χάρηκε με τη δήλωσή του και αποφάσισε να τον αφαιρέσει από τους λογαριασμούς που ακολουθεί.

Ο ίδιος πάντως υπογράμμισε ότι δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός, αντιμετωπίζοντάς το με ψυχραιμία.

Ένα ακόμη επεισόδιο στο ατελείωτο debate για το ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο Λιονέλ Μέσι ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που συνεχίζει να διχάζει το ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν με συμπαθεί ιδιαίτερα. Δεν τον αναστάτωσα με τίποτα από όσα είπα γι’ αυτόν. Απλώς είμαι ειλικρινής και νομίζω ότι ο Μέσι είναι, συνολικά, καλύτερος ποδοσφαιριστής.

Σταμάτησε να με ακολουθεί στο Instagram. Θα το ξεπεράσω», είπε αστειευόμενος και πρόσθεσε: «Πάντα θα μου αρέσει ο Ρονάλντο. Τον έχω δει να παίζει πολλές φορές.

Ξέρω ότι είναι λίγο ενοχλημένος μαζί μου, αλλά δεν πειράζει».

