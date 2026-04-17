Ο Πεπ Γκουαρντιόλα χαρακτήρισε ως «τελικό» το ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Η Σίτι βρίσκεται έξι βαθμούς πίσω από τους Λονδρέζους, αλλά έχει παιχνίδι λιγότερο, κάτι που σημαίνει πως με νίκη μπορεί να μειώσει τη διαφορά στους τρεις βαθμούς και να επιστρέψει δυνατά στη μάχη του τίτλου.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, ο τεχνικός των «Πολιτών» τόνισε τη σημασία του αγώνα, ενώ αναφέρθηκε και στις απουσίες που καλείται να διαχειριστεί ενόψει του μεγάλου παιχνιδιού στο Έτιχαντ.