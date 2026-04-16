Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 15 μηνών καταδικάστηκε 49χρονος, ο οποίος οδηγούσε νταλίκα υπό την επήρεια μέθης, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία, τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και μέθη, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να μετατραπεί προς 10 ευρώ, ημερησίως. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά την μέτρηση που ακολούθησε τού τροχαίου διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του προβλεπόμενου ορίου (0,76 και 0,78 mg/l εκπνεόμενου αέρα, αντιστοίχως). «”Βρήκα” τον καθρέφτη σταματημένου αυτοκινήτου, καθώς περνούσα. Λυπάμαι αλλά δε μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω», είπε στην απολογία του ο 49χρονος επαγγελματίας αυτοκινητιστής.