Τον τρόμο βίωσαν όσοι κινούνταν το πρωί της Τρίτης (10/2) στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ) στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με το αυτοκίνητο 62χρονου, ο οποίος βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας υπό την επήρεια αλκοόλ και να προκαλεί τροχαίο στο ύψος του Αλμυρού στη Μαγνησία.

Ο άνδρας από τα Φάρσαλα έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, μπήκε κατά λάθος στο αντίθετο ρεύμα της ΠΑΘΕ και κινήθηκε ανάποδα για περίπου 25 χιλιόμετρα, προκαλώντας τροχαίο με υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τις οποίες επικαλούνται τοπικά μέσα της Μαγνησίας, ο 62χρονος ταξίδευε προς τη Λαμία, προκειμένου να δικαστεί για παλαιότερη υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια μέθης. Ωστόσο, κατέληξε στο Αυτόφωρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, αντιμετωπίζοντας νέα κατηγορία για το ίδιο αδίκημα.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα στις 7:20 το πρωί, όταν ο οδηγός εξήλθε από τον κόμβο Αερινού και από λάθος λόγω της μέθης του εισήλθε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, κινούμενος αντίθετα. Λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού, σε ανοιχτή στροφή, συγκρούστηκε πλάγια με νταλίκα που κινούνταν κανονικά, με το όχημά του να ακινητοποιείται στις μεταλλικές μπάρες. Η σύγκρουση προκάλεσε αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων. Ευτυχώς, κανένας από τους δύο οδηγούς δεν τραυματίστηκε, ενώ σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι υπέβαλαν τον 62χρονο σε αλκοτέστ. Οι μετρήσεις έδειξαν ποσοστό αλκοόλ 0,94 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα στην πρώτη μέτρηση και 0,90 στη δεύτερη, με το επιτρεπόμενο όριο να είναι 0,25. Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε το μεσημέρι στην Εισαγγελία Βόλου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Κατά τη διαδικασία, ο κατηγορούμενος ζήτησε αναβολή, για να προετοιμάσει την απολογία του. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά του, προκειμένου να του διοριστεί δικηγόρος και να προσέλθει μάρτυρας. Η δίκη του 62χρονου ορίστηκε για την Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε αποφασίστηκε να παραμείνει κρατούμενος.