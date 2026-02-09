Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στους ελληνικούς δρόμους, όταν το πούλμαν του Παναρκαδικού – που μετέφερε και παιδιά – βρέθηκε μπροστά σε ένα αυτοκίνητο να κινείται σαν «ακυβέρνητο καράβι» στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Πρόκειται για ακόμη ένα από τα παράδοξα που καταγράφονται καθημερινά στην ελληνική οδική πραγματικότητα. Τόσα πολλά, που εύλογα γεννάται το ερώτημα πώς δίνονται τα διπλώματα οδήγησης και ποιος είναι ο ρόλος της Τροχαίας.

Το νέο αυτό περιστατικό αδιανόητης επικινδυνότητας έφερε στο φως το Live News. Ο οδηγός του λεωφορείου περιέγραψε την τρομακτική στιγμή που αντίκρισε το αυτοκίνητο να έρχεται κατά μέτωπο.

«Κρατάς απόσταση και τι άλλο να κάνεις; Ειδοποιείς τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός του λεωφορείου, εξηγώντας πως δεν υπήρχε άλλος τρόπος αντίδρασης.

Το πούλμαν κινούνταν στο ρεύμα προς Τρίπολη, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα. Το βίντεο κατέγραψαν επιβάτες του λεωφορείου που ακολουθούσε, αποτυπώνοντας τον πανικό της στιγμής.

Ο τρόμος ήταν διάχυτος, καθώς ένα σοβαρό ατύχημα ή δυστύχημα φαινόταν να είναι θέμα δευτερολέπτων. «Συμφωνήσαμε να πάρουμε την Τροχαία, γιατί ήταν λίγο επικίνδυνος ο κύριος», πρόσθεσε ο οδηγός.

Το τηλεφώνημα στις Αρχές κρίθηκε επιβεβλημένο, προκειμένου να αποτραπεί το χειρότερο. Ο οδηγός του λεωφορείου παρακολουθούσε ανήμπορος, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. φαίνεται πως δεν είχε αντιληφθεί τίποτα.

Ανάλογα περιστατικά σε ελληνικούς δρόμους

Δεν είναι το μοναδικό αδιανόητο συμβάν που έχει καταγραφεί σε βίντεο και αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα. Το Newsit έχει αναφερθεί και σε περίπτωση 72χρονου με άνοια, ο οποίος κινήθηκε ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο στον Βόλο, στο ρεύμα προς Αθήνα αλλά με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας να φτάσει σε εκκλησία για να ανάψει κερί στη μνήμη συγγενικού του προσώπου.

Ευτυχώς, και εκεί τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Η οδηγός που βρέθηκε απέναντί του έντρομη αναγκάστηκε να βγει εκτός δρόμου για να μην παρασυρθεί.

Την ίδια στιγμή, σοκ προκαλούν οι εικόνες από άλλο δυστύχημα, όπου 70χρονη κινούνταν για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα της Ολυμπίας Οδού. Η γυναίκα, που εισήλθε από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση προς Πάτρα, φέρεται να αποπροσανατολίστηκε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, να έκανε αναστροφή και να κινήθηκε προς το Αίγιο.

Το τραγικό αποτέλεσμα ήταν δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ένας ακόμη να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.