Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσβλητικά σχόλια για ένα κορίτσι έφεραν τον καυγά των δύο μαθητών, που κατέληξε σε τραυματισμούς με μαχαίρι.

Ο 12χρονος νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο, ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, δεχόταν συστηματικά bullying στο σχολικό του περιβάλλον. Μάλιστα, είχαν προστριβές και με τον 13χρονο.

«Εκείνος μου επιτέθηκε πρώτος»

Ο 13χρονος, γιος γνωστού επιχειρηματία της περιοχής, στην απολογία του ενώπιον του εισαγγελέα, δήλωσε:

«Εκείνος μου επιτέθηκε πρώτος με το μαχαίρι. Το είχε στην τσέπη του. Το έβγαλε και το έφερε προς το μέρος μου. Εγώ θόλωσα, το άρπαξα και, πάνω στον τσακωμό, του όρμηξα και τον χτύπησα. Ζητώ συγγνώμη και από τον ίδιο και από την οικογένειά του. Έχω μετανιώσει βαθιά. Μακάρι σύντομα να γίνει καλά και να επιστρέψουμε και οι δύο στο σχολείο μας».