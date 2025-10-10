Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τον άγριο καυγά δύο ανήλικων μαθητών στην Τρίπολη, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά ένας 12χρονος και ένας 13χρονος και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από σχολείο της πόλης, όταν οι δύο μαθητές άρχισαν να λογομαχούν έντονα. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο ένας από τους δύο έβγαλε μαχαίρι μήκους περίπου δέκα εκατοστών.

«Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη που να σας πω; Παντού! Παντού χαρακωμένο. Τι εργαλείο ήταν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, που τον χαράκωσε. Αυτό πρέπει να ήταν ειδικό μαχαίρι που τον τρύπησε, δεν ήταν μαχαίρι από αυτά που έχουμε στο σπίτι μας», δήλωσε η γιαγιά του 12χρονου, που τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 13χρονος, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε πρώτος την επίθεση, άρπαξε το ίδιο μαχαίρι και τραυμάτισε τον 12χρονο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή για τον καβγά στάθηκαν προσβλητικά σχόλια σχετικά με μια κοπέλα, φίλη ενός εκ των δύο παιδιών. Το μαχαίρι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από την αστυνομία, ενώ σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, ενώ ο 13χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Μαρτυρίες και αντιδράσεις των οικογενειών

«Δεν έπαιρνε μαχαίρι το παιδί ούτε ψωμί να κόψει. Του έλεγα καμιά φορά Γ… κόψε λίγο ψωμί. Όχι γιαγιά δεν το πιάνω εγώ το μαχαίρι στα χέρια μου θα κοπώ. Αφού πήγε πισώπλατα και τον μαχαίρωσε; Ο Γ.. το είχε; Τον μαχαίρωσε πίσω στον σβέρκο και στην πλάτη;», δήλωσε η γιαγιά του 12χρονου.

Καμία από τις δύο οικογένειες δεν αποδέχεται ότι το μαχαίρι ανήκε στο δικό τους παιδί, όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους στο MEGA.

«Ανησυχώ και για τα δύο παιδιά. Θέλω να γίνουν καλά. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί, όχι ο εγγονός μου. Του έκανε χαρακιές στα χέρια. Ούτε σιδερογροθιά είχε ο εγγονός μου. Απορώ, άλλα παιδιά δεν υπήρχαν εκεί; Δάσκαλοι δεν υπήρχαν;», ανέφερε η γιαγιά του 13χρονου.

Οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ενώ κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του 12χρονου στην Αθήνα, στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.