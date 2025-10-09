Σοκαριστικό είναι το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που έλαβε χώρα στην Τρίπολη. Οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης, δύο μαθητές ηλικίας 12 και 13 ετών, δεν περιορίστηκαν σε χειροδικία, αλλά αλληλομαχαιρώθηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν δύο μαθητές ηλικίας 12 και 13 ετών, φεύγοντας από το σχολείο, τσακώθηκαν έντονα. Ο 13χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι μήκους 10 εκατοστών. «Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη που να σας πω; Παντού! Παντού χαρακωμένο. Τι εργαλείο ήταν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, που τον χαράκωσε. Αυτό πρέπει να ήταν ειδικό μαχαίρι που τον τρύπησε, δεν ήταν μαχαίρι από αυτά που έχουμε στο σπίτι μας», δήλωσε η γιαγιά του 12χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της πάλης, ο 13χρονος, που δέχθηκε πρώτος την επίθεση, πήρε το ίδιο μαχαίρι και τραυμάτισε τον 12χρονο. «Δεν έπαιρνε μαχαίρι το παιδί ούτε ψωμί να κόψει. Του έλεγα καμιά φορά Γ… κόψε λίγο ψωμί. Όχι γιαγιά δεν το πιάνω εγώ το μαχαίρι στα χέρια μου θα κοπώ. Αφού πήγε πισώπλατα και τον μαχαίρωσε; Ο Γ.. το είχε; Τον μαχαίρωσε πίσω στον σβέρκο και στην πλάτη;», ανέφερε η γιαγιά του 12χρονου.

Καμία από τις οικογένειες δεν αναγνωρίζει ότι το μαχαίρι ανήκει στο δικό της παιδί. «Ανησυχώ και για τα δύο παιδιά. Θέλω να γίνουν καλά. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί, όχι ο εγγονός μου. Του έκανε χαρακιές στα χέρια. Ούτε σιδηρογροθιά είχε ο εγγονός μου. Απορώ άλλα παιδιά δεν υπήρχαν εκεί; Δάσκαλοι δεν υπήρχαν;», σημείωσε η γιαγιά του 13χρονου.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν αρχικά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο στην Τρίπολη. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, ο 12χρονος διακομίστηκε στην Αθήνα, στο Νοσοκομείο Παίδων, για χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιτία του καυγά ήταν άσχημα λόγια που ακούστηκαν για μία κοπέλα φίλη ενός εκ των δύο παιδιών. Το μαχαίρι κατασχέθηκε από τις αρχές, ενώ σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, και ο 13χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή αύριο.