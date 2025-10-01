Χωρίς τον κόσμο του θα παίξει ο Άρης το επόμενο Σάββατο (04/10) με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη, για την 6 αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη μέτρων τάξης και οι Κρητικοί διεμήνυσαν στους ανθρώπους του Άρη ότι δεν έχουν την πρόθεση να διαθέσουν εισιτήρια… σε κανέναν.

Με πιο απλά λόγια, δεν θα υπάρχουν εισιτήρια ούτε για τους φίλους του ΟΦΗ και δικαίωμα εισόδου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα έχουν μόνο όσοι είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και θα κάνουν το ταξίδι από το Ηράκλειο.