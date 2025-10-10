Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Τρίπολης το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αγοριών μετά το σχόλασμα από το σχολείο, που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί ένας 12χρονος στην εντατική και ένας 13χρονος στον ανακριτή.

Ο 13χρονος παρουσιάστηκε σήμερα στον ανακριτή Τρίπολης, συνοδεία του πατέρα του και μετά από 4 ώρες που διήρκεσε η απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ Τρίπολης ο ανήλικος θα πρέπει να δίνει το παρών σε Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα και να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου έξω από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τριπόλεως. Οι μαθητές πιάστηκαν στα χέρια και ο 13χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 12χρονος, ενώ στο χέρι τραυματίστηκε και ο 13χρονος. Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή της συμπλοκής, όπου ακούγεται ο 12χρονος να φωνάζει «βοήθεια».

Ο πατέρας του 12χρονου μιλώντας στο Star είπε: «Tου έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στο ώμο. Το σακάτεψε! Δε σταμάταγε να τον χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια». Ο 12χρονος νοσηλεύεται στην εντατική του Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. «Περιμένουμε νεότερα, αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει μέσα η κόρη του ματιού», πρόσθεσε ο πατέρας.

Ο πατέρας του 13χρονου μιλώντας επίσης στο Star, είπε: «Τα παιδιά μετά που σχολάσανε, τσακωθήκανε. Και κάποιος απ’ τους δύο είχε το μαχαίρι, το χρησιμοποίησαν και οι δύο, πρώτα ο ένας μετά ο άλλος».