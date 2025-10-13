Μετανιωμένος εμφανίζεται ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο στην Τρίπολη, έξω από το σχολείο τους, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

«Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου. Ζητώ συγγνώμη και περιμένω να βγει από το νοσοκομείο, να γίνει καλά και να είμαστε πάλι φίλοι» λέει ο νεαρός στο Star Channel.

Η οικογένεια του 13χρονου επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, ενώ ο ανακριτής επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον νεαρό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά.

Ο πατέρας του 13χρονου δήλωσε πως «όλα καλά θα πάνε και για τα δύο παιδάκια. Σίγουρα είναι μετανιωμένο. Εννοείται, ποιος άνθρωπος κάνει κάτι και δεν είναι μετανιωμένος;».

Η κατάσταση της υγείας του 12χρονου

Η οικογένεια του 12χρονου βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του στο Νοσοκομείο Παίδων. Η κατάσταση του παιδιού είναι σοβαρή, καθώς οι μαχαιριές που δέχτηκε απειλούν την όρασή του.

Ο πατέρας του ανέφερε, ακόμη, πως «υπάρχει θέμα με το μάτι του. Δεν μπορεί να δει — το παιδί είναι ακόμη σε σοκ. Δεν μιλάει, είναι σε κατάθλιψη».

Η γιαγιά του 12χρονου τόνισε ότι «ο εγγονός μου είναι το καλύτερο παιδί — ο Θεός να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει. Μαζί μου είναι όλο το καλοκαίρι, και πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε».

Οι γιατροί συνεχίζουν τις προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι η όραση του παιδιού θα διατηρηθεί, ενώ οι οικογένειες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ψυχολογικά το σοκαριστικό περιστατικό.