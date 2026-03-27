Αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής συνέλαβαν έναν 55χρονο οδηγό, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ).

Ο άνδρας ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα ενώ στο αυτοκίνητό του επέβαιναν τα ανήλικα τέκνα του, ηλικίας 10 και 12 ετών, όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο της αστυνομίας, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Είχε προηγηθεί και άλλο τροχαίο ατύχημα την ίδια μέρα

Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος οδηγούσε το απόγευμα της ίδιας ημέρας το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Παλλήνης, όταν συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πραγματοποίησαν έλεγχο αλκοόλης στους εμπλεκόμενους οδηγούς. Από τη διαδικασία διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Τελευταία Νέα