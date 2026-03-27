Αλεπού έκανε την εμφάνισή της ανήμερα της 25ης Μαρτίου στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την έκπληξη των περαστικών που βρέθηκαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στο Facebook, το άγριο ζώο κινούνταν ανενόχλητο κοντά στο νερό, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα μικρών και μεγάλων που απολάμβαναν τη βόλτα τους.

Η αλεπού περιπλανιόταν γύρω από το φράγμα, δίνοντας την εντύπωση ότι αναζητούσε τροφή ή απλώς εξερευνούσε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους έσπευσαν να καταγράψουν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Άλλοι προτίμησαν να παρακολουθήσουν το ζώο από απόσταση, δείχνοντας ενδιαφέρον αλλά και τον απαραίτητο σεβασμό προς την άγρια ζωή.

Τελικά, η αλεπού συνέχισε την πορεία της χωρίς να δείχνει ότι φοβάται και χάθηκε μέσα στο δάσος, αφήνοντας πίσω της ένα απρόσμενο αλλά όμορφο στιγμιότυπο για όσους την είδαν από κοντά.