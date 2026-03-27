Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν δώδεκα από τους είκοσι δύο κατηγορούμενους για συμμετοχή στο κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ. Η διαδικασία λήψης απολογιών ξεκίνησε σήμερα, με τους κατηγορούμενους να μεταφέρονται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Ορισμένοι από αυτούς ζήτησαν νέα προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τους ισχυρισμούς τους σε συνεργασία με τους συνηγόρους τους σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η υπόθεση παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα.

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: O Tik Toker απολογείται σήμερα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες που αναμένεται να απολογηθούν σήμερα βρίσκεται και ο γνωστός tiktoker. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος πρόκειται να απολογηθεί χωρίς να ζητήσει εκ νέου προθεσμία.

Το κατηγορητήριο

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Όπως έχει ανακοινώσει η αστυνομία, η ζημιά που προκάλεσε το κύκλωμα στο Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

