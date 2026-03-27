Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται η μητέρα του 10 μηνών κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα.

Η γυναίκα είχε μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο Πύργου για εξέταση, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τραύματα στο σώμα του βρέφους. Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο η μητέρα πήρε το παιδί και αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Ύστερα από έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τη μητέρα, ενώ το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στην Πάτρα, όπου νοσηλεύεται, όπως αναφέρει το tempo24news.

Ο πρόεδρος της ΠΟΗΔΕΝ, Μιχάλης Γιαννακός, περιέγραψε την κατάσταση υγείας του βρέφους ως ιδιαίτερα σοβαρή. Όπως είπε, το μικρό κορίτσι φέρει εγκαύματα, κατάγματα σε πόδι και χέρι, καθώς και σημάδια από δαγκωματιές, ενώ νοσεί από οστεομυελίτιδα.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακό, το παιδάκι εμφανίστηκε με τη μητέρα του στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Οι γιατροί διαπίστωσαν τα τραύματα, αλλά η γυναίκα έφυγε παίρνοντας το παιδί μαζί της.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και, με προφορική εισαγγελική εντολή, τρεις ημέρες αργότερα –τη Δευτέρα 16 Μαρτίου– μητέρα και βρέφος επέστρεψαν στο νοσοκομείο Πύργου με αστυνομική συνοδεία. Το παιδί, λόγω ανάγκης εξειδικευμένης ορθοπεδικής φροντίδας, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.