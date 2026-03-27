Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη, με τη διαδικασία να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Σήμερα Παρασκευή (27/3) αναμένεται να προβληθεί το επίμαχο βίντεο, ενώ στη συνέχεια θα καταθέσουν οι μάρτυρες υπεράσπισης.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο πριν από τις 9 το πρωί, δηλώνοντας: «Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για μένα, γιατί για πρώτη φορά το βίντεο θα παιχτεί μπροστά στην έδρα, στους δικηγόρους, στους κατηγορούμενους και φυσικά σε μένα. Είναι κάτι που με πληγώνει βαθιά και δε θα ήθελα ποτέ να ξαναδώ». Για τον λόγο αυτό είχε ζητήσει η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

«Είναι κακούργημα που καταστρέφει ζωές»

Η Ιωάννα Τούνη υπογράμμισε ότι η παρουσία της στο δικαστήριο δεν αφορά μόνο την ίδια: «Πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα δυνατή. Δεν βρίσκομαι εδώ για μένα, αλλά για εκείνες τις γυναίκες που πριν από 9 χρόνια βίωσαν ό,τι και εγώ σε ηλικία 23 ετών και δεν άντεξαν. Είμαι τυχερή που άντεξα και είμαι εδώ, ενώ άλλες γυναίκες τερμάτισαν τη ζωή τους. Είμαι εδώ για αυτές».

Αναφερόμενη στην ανάγκη για δικαιοσύνη, πρόσθεσε: «Στην Ελλάδα του 2026 έχει έρθει η στιγμή το θύμα να σταματήσει να κρύβεται και ο θύτης να αναλάβει την ευθύνη. Είναι κακούργημα που καταστρέφει ζωές. Ελπίζω σε παραδειγματική τιμωρία, γιατί βλέπουν πολλά αγόρια και κορίτσια την υπόθεση».

Το πρωί της ίδιας ημέρας, η Ιωάννα Τούνη απευθύνθηκε και στους ακολούθους της στο Instagram, μιλώντας για το πόσο δύσκολη είναι η σημερινή ημέρα για εκείνη.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου της Ιωάννας Τούνη

Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανέφερε: «Σήμερα είναι η πιο ουσιώδης ημέρα αποδεικτικά. Θα φανεί ότι κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης ο κατηγορούμενος κοιτάει δύο φορές και χαμογελάει στον άνθρωπο που μαγνητοσκοπεί. Η εξήγηση που δίνει είναι ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, αλλά σε ένα δευτερόλεπτο το αντιλαμβάνεται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «λίγο πριν φύγει, ο δράστης τράβηξε δύο φωτογραφίες της κυρίας Τούνη ενώ ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση». Ο δικηγόρος συμπλήρωσε: «Θέλω να πιστεύω ότι το δικαστήριο δεν θα εξορίσει την κοινή λογική. Κανείς δεν μπορεί τη στιγμή που είναι σε ερωτική συνεύρεση σε απομονωμένο μέρος να χαμογελάει σε άγνωστο».

Μετά την προβολή του βίντεο και την εξέταση των μαρτύρων, αναμένεται να ζητηθεί το άνοιγμα των θυρών του δικαστηρίου.