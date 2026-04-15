Τα σχόλια του προέδρου έρχονται καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και Ιρανών διαπραγματευτών αναμένεται να ξαναρχίσουν την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την εμπλοκή των συνομιλιών το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά λιμάνια, σηματοδοτώντας μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης, αφού οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του, πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τελειώσει.

«Αν αποσυρόμουν τώρα, θα τους χρειαζόταν 20 χρόνια για να ξαναχτίσουν τη χώρα. Και δεν έχουμε τελειώσει», είπε. «Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς και ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πραγματοποίησαν διαπραγματεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τα σχέδια εμπλουτισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε καμία σημαντική πρόοδο, αν και ο Βανς δήλωσε τη Δευτέρα ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» και ότι το Ιράν κρατά το αποφασιστικό χαρτί για το τι θα ακολουθήσει στη σύγκρουση.

Ο Τραμπ δικαιολόγησε την εμπλοκή του στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, δηλώνοντας στην εκπομπή «Mornings with Maria» ότι ήταν απαραίτητο να αφοπλιστούν οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο περί ενδεχόμενης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν, ενώ αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν στην Ουάσιγκτον να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες για το άλλο βασικό μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.