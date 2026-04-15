Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα στο Πεκίνο τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, χωρίς μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα που θα εξεταστούν.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έφθασε νωρίτερα στην κινεζική πρωτεύουσα για διήμερη επίσκεψη. Η Κίνα και η Ρωσία, οικονομικοί και διπλωματικοί εταίροι, αναμένεται να έχουν συνομιλίες κυρίως για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειές του.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε την Τρίτη σε πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, καθώς και της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρίγκιπα διάδοχο του Αμπού Ντάμπι Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η διατήρηση της αρχής του διεθνούς δικαίου δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι το χρησιμοποιούμε όταν αυτό μας ταιριάζει, και να το απορρίπτουμε όταν δεν συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σι Τζινπίνγκ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας και του αμοιβαίου σεβασμού στις διεθνείς σχέσεις.

Ο Κινέζος πρόεδρος πρόσθεσε ότι: «η κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών της Μέσης Ανατολής και της περιοχής του Κόλπου θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές».