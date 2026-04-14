Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε σήμερα σε πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, καθώς και της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρίγκιπα διάδοχο του Αμπού Ντάμπι Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η διατήρηση της αρχής του διεθνούς δικαίου δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι το χρησιμοποιούμε όταν αυτό μας ταιριάζει, και να το απορρίπτουμε όταν δεν συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σι Τζινπίνγκ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας και του αμοιβαίου σεβασμού στις διεθνείς σχέσεις.

Ο Κινέζος πρόεδρος πρόσθεσε ότι: «η κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών της Μέσης Ανατολής και της περιοχής του Κόλπου θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές».