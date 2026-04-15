Το Πεντάγωνο αναπτύσσει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Το μήλον της Έριδος δεν είναι άλλο από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Αυτό που ο Λαβρόφ είπε πως είναι δικαίωμα κάθε κράτους να αναπτύσσει για ειρηνικούς σκοπούς και για το οποίο οι Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν.

Με άλλα λόγια η 22α Απρίλίου είναι κατά τον Λευκό Οίκο η καταληκτική ημερομηνία για να συμφωνήσει το Ιράν πως «πρόγραμμα Μανχάταν Νο 2» δεν θα υπάρξει.

Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων ή χερσαίων επιχειρήσεων σε περίπτωση που η εύθραυστη εκεχειρία δεν διατηρηθεί, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την Washington Post, οι δυνάμεις που κατευθύνονται προς την περιοχή περιλαμβάνουν περίπου 6.000 στρατιώτες επί του αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush και των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων, όπως ανέφεραν νυν και πρώην αξιωματούχοι.

Επιπλέον, περίπου 4.200 μέλη της μονάδας αμφίβιων επιχειρήσεων Boxer Amphibious Ready Group και της 11th Marine Expeditionary Unit αναμένεται να φτάσουν στο τέλος του μήνα.

Η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας αναμένεται να συμπέσει με τη λήξη της διετούς εκεχειρίας στις 22 Απριλίου.

Οι νέες δυνάμεις θα προστεθούν στους περίπου 50.000 στρατιωτικούς που ήδη επιχειρούν στην περιοχή στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Οικονομική πίεση και αποκλεισμός θαλάσσιων οδών

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να πιέσει οικονομικά την Τεχεράνη, ανακοίνωσε την Κυριακή έναν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Στόχος του είναι να εξαναγκάσει το ιρανικό καθεστώς να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ – κρίσιμη δίοδο για τη μεταφορά πετρελαίου – και να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, μέσω διαπραγματεύσεων που ηγείται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες ανεστάλησαν το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ δήλωσε πως θα μπορούσαν να επαναληφθούν εντός της εβδομάδας. Την Τετάρτη, σε συνέντευξή του στο Fox Business, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα» και ότι οι τιμές των καυσίμων θα επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα, εφόσον οι ΗΠΑ καταφέρουν να εμποδίσουν την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Αντίδραση της Τεχεράνης και στρατιωτικές κινήσεις

Το Ιράν απάντησε με απειλές για αποκλεισμό των θαλάσσιων εμπορικών οδών, με τον στρατιωτικό διοικητή στρατηγό Αλί Αμπντολχαλί να δηλώνει ότι η χώρα θα εμποδίσει εισαγωγές και εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα. «Το Ιράν θα λάβει ισχυρά μέτρα για να υπερασπιστεί την εθνική του κυριαρχία και τα συμφέροντά του», ανέφερε στο πρακτορείο Tasnim.

Η άφιξη των νέων αμερικανικών πολεμικών πλοίων αυξάνει την πίεση προς την Τεχεράνη και παρέχει στον ναύαρχο Μπράντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), περισσότερες επιχειρησιακές επιλογές σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον απόστρατο ναύαρχο Τζέιμς Φόγκο, τον οποίο επικαλείται η αμερικανιδκή εφημερίδα Washington Post.

«Όσο περισσότερα εργαλεία διαθέτεις, τόσο περισσότερες επιλογές έχεις», δήλωσε ο Φόγκο, χαρακτηρίζοντας την ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων ως «εφεδρική ικανότητα, σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά».

Η στάση του Λευκού Οίκου και η στρατηγική ισχύος

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε ότι ο Τραμπ «έχει συνετά κρατήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά» εάν το Ιράν δεν εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες. Πρόσθεσε ότι οι «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ έχουν καταστεί σαφείς και ότι η «απόγνωση του Ιράν για μια συμφωνία θα αυξηθεί» όσο διαρκεί ο αποκλεισμός.

Το Πεντάγωνο και η Κεντρική Διοίκηση αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις εξελίξεις. Η ενίσχυση των δυνάμεων θα προσφέρει στους Αμερικανούς διοικητές τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή: τα USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford και USS George H.W. Bush, καθένα με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη.

Ναυτικές επιχειρήσεις και επιτήρηση

Το αεροπλοανοφόρο USS George H.W. Bush βρισκόταν κοντά στο Κέρας της Αφρικής την Τρίτη και αναμένεται να προσεγγίσει τη Μέση Ανατολή μέσω μιας ασυνήθιστης πορείας γύρω από το νότιο άκρο της ηπείρου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Εν τω μεταξύ, η ομάδα αμφίβιων επιχειρήσεων Boxer Amphibious Ready Group απέπλευσε από τη Χαβάη και αναμένεται να φτάσει στην περιοχή εντός δύο εβδομάδων, ενώ η 31st Marine Expeditionary Unit έχει ήδη φτάσει από την Οκινάουα.

Πρώην ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που συμμετέχουν στον αποκλεισμό ενδέχεται να αναζητούν πλοία που υποστηρίζουν το Ιράν.

Ομάδες ρεσάλτου από το Navy SEALs, το Σώμα Πεζοναυτών ή την Ακτοφυλακή είναι εκπαιδευμένες να καταλαμβάνουν σκάφη, ανεξάρτητα από τη συνεργασία των πληρωμάτων τους.