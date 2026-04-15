Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα εάν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και «δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας για τα εμπορικά πλοία του Ιράν και τα τάνκερ», αυτό θα αποτελέσει «το πρελούδιο» για παραβίαση της εκεχειρίας που ισχύει από τις 8 Απριλίου.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τονίζεται ότι «οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα».

Αν και το Ιράν δεν διαθέτει ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα, υπολογίζει στη στήριξη των συμμάχων του στην Υεμένη, των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι έχουν απειλήσει με επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή, όπου διατηρούν ισχυρές θέσεις.

Αμερικανικός αποκλεισμός και αντιδράσεις

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή την επιβολή αποκλεισμού στα πλοία όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες ζώνες της χώρας.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει ήδη αποκλείσει την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Παρά τον αποκλεισμό, ορισμένα πλοία που απέπλευσαν από ιρανικά λιμάνια φέρονται να διέσχισαν χθες τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα από ιστοσελίδες που παρακολουθούν τις θαλάσσιες κινήσεις.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ο απόπλους από τα ιρανικά λιμάνια συνεχίζεται κανονικά. «Εμπορικά πλοία απέπλευσαν με κατεύθυνση πολλές περιοχές του κόσμου» τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.