Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η κυβέρνηση προτείνει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Νωρίτερα, ο κ. Στουρνάρας είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, «η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν Διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα».

Η τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην ΤτΕ θα τον καταστήσει ναν από τους μακροβιότερους κεντρικούς τραπεζίτες της χώρας

Η τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος αναμένεται να τον καταστήσει έναν από τους μακροβιότερους κεντρικούς τραπεζίτες της χώρας. Εφόσον ολοκληρώσει τη νέα θητεία του, θα έχει συμπληρώσει συνολικά δεκαοκτώ συναπτά έτη στην κορυφή της κεντρικής τράπεζας.

Κάθε θητεία στη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει διάρκεια έξι ετών, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη συνέχιση της παρουσίας του Γιάννη Στουρνάρα. Η ανανέωση της θητείας του αποτελεί ένδειξη σταθερότητας στο τραπεζικό σύστημα και εμπιστοσύνης στη διοίκηση της Τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τυπικά η νέα θητεία του κεντρικού τραπεζίτη τίθεται σε ισχύ από το φθινόπωρο. Θεωρητικά, μια διαφορετική κυβέρνηση θα μπορούσε να επανεξετάσει την απόφαση αυτή.

Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αλλαγής στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι ο Γιάννης Στουρνάρας θα παραμείνει στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας.